Jetzt sieht es wirklich wie im Paradies aus ......

Rückwärts am Acker habe ich ein paar Brennnessel werde was ansetzen gegen die Läuse die stark vertreten sind, aber mit Vorsicht.Die Himbeeren haben schon Knospen. Sowohl auch die Brombeeren zeigen sie auch sanft.16. Dahlien wurden eingegraben 4 haben es nicht geschafft.Ziertabak, Zinnien und einiges mehr.Da unser Paradies heuer a 13.Mai 2018 19,30 Uhr 30 Jahre alt ist.Sind noch 3 Rosen eingezogen, Agnes Baltsa, Stadt Wien, und die zweifärbige Double Delight.

Am Acker hat sich auch der Brombeerstrauch verabschiedet. Habe aber noch 2 Plätze mit Brombeeren. Pelargonien und Wandelröschen haben auch Einzug gehalten ins Paradies.Rückwärts am Acker habe ich ein paar Brennnessel werde was ansetzen gegen die Läuse die stark vertreten sind, aber mit Vorsicht.Die Renovierungsarbeiten gehen weiter lauter Kleinigkeiten aber doch viel Arbeit.Leider hat diese große Kälte der Pfirsichbaum nicht gut überstanden er ist jetzt 9 Jahre alt einige Äste sind abgefroren. Werden sehen was noch kommt, somit wird er dann wahrscheinlich im Herbst verabschiedet. JA die große Zierkirsche zeigt sich nicht von der schönen Seite ;-(. Auch die große Rispenhortensie hat einige Äste die erfroren sind. Ich warte noch a bisserl ob etwas kommt.Fortsetzung folgt.Mit lieben Grüßen von uns sagt RenateDiesmal sind die Fotos mit den Handy gemacht war ein größerer Versuch.