Leopoldstadt: Karo & Karoline wollen Hofzauberer sein

28.04.2017, 15:29 Uhr

Leopoldstadt: Karo & Karoline wollen Hofzauberer seinWie wird man Hofzauberkünstler? Diese Frage werden zwei beliebte Unterhalter bei einer kindgemäßen Vorstellung im „Circus- & Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) beantworten. Das Duo „Karo & Karoline“ bringt Kinder am Sonntag, 30. April, zum Staunen und Lachen. Die heitere, bezaubernde Vorstellung fängt um 14.30 Uhr an. Das kunterbunte Programm „Die Neue Hokuspokus Kokosnuss Zaubershow“ lässt gewiss keine Langeweile aufkommen.

Immerzu stehen die Kleinen im Zentrum des Geschehens. Wenn die jungen Zuseherinnen und Zuseher ihre Freunde „Karo & Karoline“ unterstützen, können deren wundersame Tricks schließlich doch noch gelingen und der Anstellung als Zauberer am Hof des Prinz Engelbert von Schluckauf steht nichts mehr im Weg. Karten für die humorige, trickreiche Show kosten 6 Euro. Rund 45 Minuten dauert die vergnügliche Vorstellung. Informationen und Karten: Telefon 06991/943 69 97.Die ehrenamtlich werkenden Zirkus-Historiker veranstalten die kostenpflichtige, zauberhafte Vorführung in Zusammenarbeit mit dem Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“. Traditionell ist der Eintritt in das „Circus- und Clownmuseum Wien“ im 2. Bezirk am Ilgplatz 7 gratis. Offen ist das Museum am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) sowie am ersten/dritten Donnerstag im Monat (19.00 bis 21.00 Uhr). Ausgestellt werden Zirkus-Plakate, Fotografien von Artisten, Kostüme, Requisiten, Programmzettel und sonstige Exponate aus der Zirkus-Welt und Show-Branche. Auskünfte dazu bekommen Interessierte per E-Mail: info@circus-clownmuseum.at.Allgemeine Informationen:Circus- und Clownmuseum Wien:www.circus-clownmuseum.atErstes Wiener Zaubertheater:www.zaubertheater.at