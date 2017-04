„mezzo piano - mezzo orgue" - voller Klang mit allen Tasten

Wien: Antonskirche |

„mezzo piano - mezzo orgue“ - „Halb leise ist halb so arg“? „Ein halbes Klavier und eine halbe Orgel?“ Sieht auf jeden Fall so aus, als hätten wir nicht genug Tasten im (Orgel-)Schrank… Was wollen wir sagen mit unserem humorvollen Titel dieses letzten Konzerts der Trilogie?

Am besten kommt ihr persönlich vorbei, um dieses Rätsel zu lösen.

An diesem Konzertabend werden Werke von J.S. Bach, J. Haydn und A. Guilmant zu hören sein - in einer besonderen Kombination aus Klavier- und Orgelklang. Für alle, die auch die Finger und Füße auf den vielen Tasten mitverfolgen möchten, wird es auch wieder eine Videoinstallation nach unten geben.

Am Klavier: Daniela Fheodoroff

An der Orgel: Gerlinde Bachinger

Videoinstallation: Sigrid Friedmann & Ulrich Kaufmann

Wir freuen uns auf euch alle, die ihr das Zwiegespräch zwischen einem wunderbar klingenden Konzertflügel und der farbenreichen 3manualigen Orgel miterleben wollt.

Termin: Samstag, 13. Mai 2017

Uhrzeit: 19.30 Uhr Ort: Pfarrkirche St. Anton v. Padua (Antonsplatz, gleich bei U1 Reumannplatz)

Eintritt frei - Spenden herzlich willkommen!