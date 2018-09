Rezept "Aber"

14.09.2018, 19:06 Uhr

aber

soo gut!" Eigentlich war es Restlverwertung, aber wirklich gut!Ich koche eine Handvoll Nudeln egal welcher Form. Zur halben Kochzeit gebe ich eine kleine Handvoll vorher gewässerter schwarzer Linsen dazu. Ich seihe es ab. Das Kochwasser werde ich etwa zum Suppenkochen weiter verwenden. Inzwischen schneide ich 3 Erdäpfel und 2 Zwiebeln roh in dünne Scheiben. Ich schlichte alles in ein leicht mit Olivenöl bestrichenes feuerfestes Geschirr und gieße Sauerrahm darüber. Der Rahm ist mit etwas Linsen-Kochwasser und Pfeffer verrührt.Ca. 30 Minuten bei 180 Grad im Backofen - und fertig.Natürlich kann man frische Kräuter, geriebenen Käse, Knoblauch oder was einem gefällt, darunter mengen und den Rahm mit Paradeisersauce verrühren oder durch Topfen ersetzen.Es ist eine Beilage oder eine köstliche vegetarische Hauptspeise mit einer pikanten Sauce und Salat.