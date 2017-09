Rezept geschmorte Nudeln

28.09.2017, 18:56 Uhr

Ich koche beliebige Nudeln nur halb so lang wie angegeben, seihe sie ab und gebe sie in den Topf, wo das Schmorgut schon drinnen ist.Auf dem 1.Bild ist es schon fertig, das sind 2 Hasenkeulen mit Gemüsestücken im eigenen Saft geschmort - einige Speckstreifen haben da nachgeholfen - und die grünen Fleckerl passen auch optisch gut dazu.Auf dem 2.Bild kommt das bunte Gemüse mit den schönen schwarzen Nudeln erst in den Ofen.Es schmeckt nicht anders, aber es ist ein lustiger Anblick, irgendwie.