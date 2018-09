Rezept Topfenkuchen mit Dille

06.09.2018, 18:26 Uhr

Ich verrührte mit einer Gabel 3 Eidotter mit 3 EL Kristallzucker und 250 g bröckeligem Topfen. Es muss nicht glatt gerührt werden. Dann kam die gehackte Dille dazu, je mehr, um so besser.Den Blätterteig habe ich in die Silikon-Tortenform gelegt, die Fülle darauf und dann die Teig-Ecken zusammen geschlagen. Die unfreiwillig gerissenen Löcher habe ich mit Teigresten unregelmäßig zugepickt, das ergab dann nach dem Backen ein abstraktes Muster.Ab bei 180 Grad in den Backofen! Nach etwa 30 Minuten war es fertig.(Wenn man will, kann man noch Sauerahm, Orangen- oder Zitronenschalen, auch Rosinen in die Füllmasse geben, aber so puristisch kommt der Dillgeschmack am besten durch und überrascht. - Man kann natürlich auch alle anderen Arten von Teig machen, sogar Palatschinken, wesentlich hier ist die Topfen-Dill-Kombination.)