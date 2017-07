Sommerrezept Geschmurgelte Paradeiser

19.07.2017, 16:21 Uhr

Auch das ist eine vegane Speise, auch das kann man kalt oder warm servieren. Etwas Salz und viel Pfeffer tun gut. Heikle Goscherl mögen die Paradeiser geschält, andere wieder wie ich mögen die angebrutzelten Schalen, dahe überlasse ich das jedem einzelnen. Es geht ganz leicht, am Teller die Schalen mit der Gabel abzuziehen.Man kann auch Karottenstückchen oder ein bisschen Ingwer mitschmoren und am Ende Petersilie oder Basilikum darüber streuen.Es schmeckt auch noc am nächsten Tag.