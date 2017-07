Sommerrezept Glasnudelkuchen pikant

20.07.2017, 16:44 Uhr

Ich kochte die restlichen Glasnudeln, weil gerade kein asiatisches Essen geplant war. (Sie brauchen eigentlich nur einen heißen Überguss und sind schon fertig, übrigens.)Ich rührte einen Palatschinkenteig mit Pfeffer, Kräutern und einer Prise Backpulver darin, vermengte die Glasnudeln damit und goss die Masse in eine Pfanne, in der ich zuvor allerlei kleingeschnittenes Gemüse - auch bereits gekocht, Reste - leicht an Olivenöl angebrutzelt hatte.Ich deckte die Pfanne zu und ließ das Ganze oben auf dem Herd auf kleiner Flamme backen (kochen? brutzeln?).Nach der Strickhadelprobe ist es fertig und schmeckt gut mit Salaten und diversen pikanten Saucen.