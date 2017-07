Sommerrezept Saures Gemüse

20.07.2017, 13:21 Uhr

Das Rezept:2 Häferl Wasser, 1 Häferl feiner weißer Essig, 1/2 Häferl Kristallzucker, Salz, Pfefferkörner, eventuell auch ein Stück Knoblauch und/oder Ingwer werden aufgekocht und einige Minuten geköchelt.Dann werfe ich die geputzen Rettichstücke (daumengroß oder kleiner) hinein, lasse es einige Minuten kochen und fülle alles, auch die Brühe, in ein größeres Schraubenglas, so dass das Glas fast voll ist. Auf diese Weise kann ich das Glas zuschrauben und für den Winter in die Speis stellen - oder nur zudecken, nach dem Abkühlen in den Kühlschrank stellen und dann die Köstlichkeit in wenigen Tagen aufessen.Ein Reststück Karotte kann auch hinein,und wenn man ein Stück Rote Rübe mitkocht, wird alles nach ein paar Tagen Stehens schön rosa!