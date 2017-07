Sommerrezept Zitronenletscho

16.07.2017, 23:55 Uhr

Ich gieße dann das Gemüse am Ende in ein Sieb. Die Flüssigkeit kann man als Gemüsedrink (kalt) oder als Suppe (warm) servieren.Das Gemüse kann man warm essen, eine perfekte vegane Hauptspeise! Kalt serviert ist es eine Vorspeise oder Teil eines kalten Buffets.Es schmeckt am nächsten Tag auch noch.