Unser Paradies haben wir verschönert.

03.05.2017, 23:13 Uhr

8 Paradeiser Pflanzen und 2 Paprikapflanzen in grün.Schnittlauch und Dauerwellenpetersilie (franz. Petersilie) gibt es auch schon im Hochbeet8 Sundaville und 4 Wandelröschen.Was auch wichtig war ein Palmkätzchen Bäumchen gekauft.Weiteres kommt noch.Somit haben wir den Muttertag und kommenden Vatertag mit Blumen beschenkt ;-).Zinnien Samen gestreut. Tabakblümchen Samen eingesetzt.

Feuerlilien Zwiebeln neu eingegraben.Die letzten 8 Dahlien auch eingegraben da sind es dann in ganzen 17 Dahlien. Ein Teil alte und 4 Neue.Ärgerlich hatte in der Veranda in Blumentöpfchen an die 4 Samen von Majoran gestreut gut befeuchtet.Heute früh war alles zerstört könnten nur die Mäuse gewesen sein.Alles weg na warte die Fallen sind aufgestellt.Fortsetzung folgt.©rb31meine Fotos.