WIEN LEBT - A g'mischte Bim

Auf dieser einzigartigen Straßenbahnfahrt möchten wir das Miteinander kultivieren und bewusst machen. Wir wünschen uns Interaktion, Bewegung, Begegnung und (gemischte) Dialoge.Auf der jeweils rund einstündigen Fahrt wird in der Straßenbahn ein vielfältiges Kulturangebot stattfinden: Musik aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Einflüssen, spontane Performances die an die Zivilcourage appellieren, geführte Begegnungen und Gespräche. Unser Ziel ist es, durch das teils überraschende Kulturprogramm gemeinsame emotionale Momente zu schaffen.

Bei ausgewählten Stationen entlang der regulären Strecke wechselt das Programm bzw. wird dieses ergänzt. Ein Bewegen innerhalb der Straßenbahn ist gewünscht. Unsere Fahrgäste haben unterschiedliche soziale und kulturelle Hintergründe und wechseln dadurch “gemischte Sätze”.Konsumation auf eigene Kosten!EINTRITT FREI / FIRST COME FIRST RIDE - begrenztes Platzkontingent (Straßenbahn!) / BEI JEDEM WETTER /Barrierefreiheit leider eingeschränkt (alte Garnitur der Wiener Linien)