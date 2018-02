Beitrag zu Uschis Jukebox-Gruppe ~ diesmal zum Thema Voices ~ 32,7 Hz

06.02.2018, 18:42 Uhr

J.D. Sumner

geboren am 19.11.1924 in Lakeland, Florida

verstorben 16.11.1998 in Myrtle Beach,South Carolina

US-amerikanischer Sänger und Songschreiber, hauptsächlich im Gospel-Genre.

J.D. Sumner begleitete auch Elvis Presley während vieler Auftritte und es verband ihn ein inniges Verhältnis mit ihm. Sumner überlies gelegentlich Elvis bei Gospel-Sessions den Bass-Part und übertrumpfte ihn gerne im Schluss-Part um ein bis zwei Oktaven. J.D.Sumner und sein Quartett waren auch bei Elvis letztem Konzert mit dabei und veröffentliche danach die Single "Elvis has left the building".

Seine Karriere startete 1940, 1949 wurde er von den Sunshine Boys engagiert. Mit diesem Ensemble nahm Sumner mehrere hundert Songs auf.1954 bot sich ihm ein weitere Chance. Der Bass-Sänger der Blackwood Brothers (Gospel-Quartett aus Memphis) kam 1954 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben und Sumner wechselte von den Sunshine Boys zu den Blackwood Brothers. Sumner schrieb hunderte von erfolgreichen Songs.Nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen Blackwood und Sumner kauften James Blackwood und J.D. Sumner 1963 den Stamps-Musikverlag inklusive des dazugehörigen Quartetts. 1965 wechselte J.D. Sumner zum Stamps-Quartett, war dort Bass-Sänger und übernahm das Management des Stamps-Quartetts, welches später umbenannt wurde in "J.D.Sumner and the Stamps Quartet".Nach Presley's Tod zog sich Sumner für eine Auszeit zurück. Auf Bitte seiner "Weggefährten" aus der Gospelquartett-Zeit kehrte Sumer 1980 zurück und bildete mit James Blackwood, Hovie Lister, Jake Hess und Rosie Rozell "The Masters V", die sogleich einen Grammy Award erhielten. Sumner blieb bis zu seinem Tod im Jahr 1998 der Southern-Gospel-Musik treu.