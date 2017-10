Info.: Margareten: Lesung „Warum diese Eile?“ am 19.10.2017

16.10.2017, 15:47 Uhr

Margareten: Lesung „Warum diese Eile?“ am 19.10.2017Neue Lyrik- und Prosa-Texte der Autorinnen Karin Gayer und Doro Pointner werden am Donnerstag, 19. Oktober, in einer Lesung im Lokal des Kultur-Vereines „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) deklamiert. Der Rezitationsabend geht um 19.30 Uhr los und hat den markanten Titel „Warum diese Eile?“. Ob die beiden Schriftstellerinnen die knifflige Frage über Ursachen der Hast an diesem Abend beantworten können, wird vorher nicht verraten. Die Besucherinnen und Besucher sollen Spenden geben (Vorschlag: 5 Euro für Eintritt plus Getränk). Mehr Informationen zu der Veranstaltung sind beim ehrenamtlich arbeitenden Vereinssprecher, Neil Y. Tresher, unter der Telefonnummer 0699/19 66 22 42 zu erfragen. E-Mails an das „read!!ing room“-Team: readingroom@chello.at.Allgemeine Informationen:Verein „read!!ing room“:www.e-zine.orgAutorin Karin Gayer: