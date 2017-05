Klavierkonzert in der Yamaha Music School

Am 18. Mai geben die Schülerinnen und Schüler der Yamaha Music School (10., Schleiergasse 20) ein gemeinsames Klavierkonzert, das die Besucher durch die verschiedenen Epochen der Musikgeschichte führt. Auf dem Programm stehen an diesem Abend solistische Werke von Johann Sebastian Bach bis hin zu Frédéric Chopin. Beginn ist um 19 Uhr.Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um Voranmeldung wird unter Tel. 01/602 64 11 oder per E- Mail an yms.wien@yamaha.de gebeten. Informationen auf www.wien.yms-europe.com