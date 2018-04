Korea nominiert zwei Österreicherinnen zum Friedens-Nobelpreis

29.04.2018, 14:20 Uhr

Korea. Das Asiatische Land Korea (Südkorea) nominiert zwei Österreicherinnen zum Friedens-Nobelpreis.

[english, see a text below]so heißt der Kino-Film über das Leben der liebevollen Krankenschwestern die sich um die Leprapatienten 43 Jahre lang in Korea kümmerten.Zum 125 jährigen Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und der Republik Korea werden nun die beiden "Marianne und Margaret" auf koreanisch 마리안느와 마가렛 - sprich: ma-li-an-neu-wa ma-ka-let zum Friedensnobelpreis nominiert.

A letter arrives in every house on Sorok Island on the 23rd of November 2005. The letter read the last words of two nurses."Being old means not being able to work well and saying goodbye..."These women who came to the island in their 20s left just like that...Marianna and Margaret are two angels who took care of leprosy patients for 43 years.