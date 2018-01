Mozart Requiem -- im Wiener Konzerthaus laden wir Sie am

Liebe KonzertfreundeNach unserer großen Aufführung --Mozart Requiem -- im Wiener Konzerthaus laden wir Sie amam 19. Februar 2018 um 16 Uhrzu einem Klavierkonzert der Musikuniversität Senzokugakuen aus Japan im Theatersaal der Seniorenresidenz am Kurpark Oberlaa ein.Das Theater befindet sich in 1100 Wien Fontanastrasse 10 und ist jetzt mit der U 1 Endstation Oberlaa erreichbar.

Aufgeführt werden Werke von J.S.Bach, F. Schubert. F.List und S ProkofievVICA ermöglicht wieder jungen Absolventinnen der Musikuniversität Senzokugakuen einen Auftritt in der Musikstadt Wien .Wir würden und sehr freuen, wenn wir auch diesmal wieder sehr viele Besucher begrüßen könnten.Bitte auch um Weitersendung dieses Flyers an Freunde und Bekannte, welche auch sicher diesesKonzert besuchen wollen. Wir wollen unseren japanischen Gästen mit einem vollen Besuchersaalunsere musikalische Wertschätzung kundtun.Zählkarten sind per Mail unter alfred@klicka.at zu bestellen. Der Eintritt ist FREINach der Bestellung erfolgt eine Reservierungsbestätigung.Bei kurzfristiger Absage bitte um Verständigung.Die Zählkarten können vor Konzertbeginn im Garderobenbereich abgeholt werden.Marianne und Alfred KlickaWiener internationaler KulturvereinVienna International Cultural Associationウィーン国際文化協会Sie finden uns auf Facebook Alfred KlickaWeb Seite www.music-in-vienna.com