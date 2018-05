Plastic Attack #2 !!!-wir wollen keine Plastikverpackung!

04.05.2018, 21:41 Uhr

Diesmal war der Hofer in der Neutorgasse 2 dran.Interessanterweise haben ältere Leute eher spontan mitgemacht als jüngere Männer,wovon sich einer sogar belästigt fühlte, weil er nicht ok fand, wie das ablief.Eine besondere Erfahrung,dass Pensionisten gleich spontan mitmachen,ihre Papier und Stofftaschen herzeigen,während ein junger Mann dagegen querulierte.Die Filialleiterin war sehr kooperativ, hörte sich Verbesserungvorschläge an, wie zum Beispiel,dass man Obst nur in Pappkarton anbieten solle,dass Hofer waschbare Baumwollnetze verkaufen solle oder eben lose Obst und Gemüse anbieten solle.Schliesslich soll dieser Supermarkt mit der Strategie 2020, die er überall im Geschäft hängen hat,diese Ziele auch durchsetzen und nicht nur auf dem Papier aufschreiben.