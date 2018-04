Serbischer Schauspieler gründet Theaterverein "Gastarbeiter" in Wien

20.04.2018, 21:33 Uhr

wohnt seit 2004 in Wien.Nach der abgeschlossenen Lehre zum Bürokaufmann, besucht er die Schauspielschule "Papillon", bei den Schauspielerinnen Ana Stefanovic-Bilic und Violeta Stevanovic, wo er Schauspielunterricht auf Deutsch und Serbisch erhielt. Dort absolviert er den Schauspiel-Grundlehrgang.Milinko spielte überzeugend in mehreren Theater Stücken auf Serbisch. Im Jahr 2014 war er Ensemble Mitglied in Unser Theater (Amateurtheater in Wien Döbling), wo er in dem Stück "Zeugin der Anklage" von Agatha Christie mitspielte. Seit 2015 führt er mit Schriftstellerin Nevena Dzaja die serbische Theatergruppe "Oase" in Wien, wo er in mehreren Stücken mitspielt. 2015 veröffentlicht er seine Autobiografie in serbischer Sprache mit den Titel "Alle meine 20". Im Juni 2016 bekam er seine Tochter Emilija mit seiner Ehefrau Ivana.2017 veröffentlichte er sein zweites Buch mit dem Titel "Fenster des Lebens" ebenfalls in serbischer Sprache und bekam seine zweite Tochter Marija.

2018 gründet er gemeinsam mit der bekannten serbischen Autorin Zorica Djudjic den Kultur und Theaterverein "Gastarbeiter" in Wien. 

Als ich den Vereinsnamen vorgeschlagen habe, waren viele meiner Bekannten nicht dafür, weil das Wort "Gastarbeiter" negative Vorurteile hat.

Mein Ziel ist es diese Vorurteile weg zu bringen und uns "Gastarbeiter" über die Theaterbühne, von einer ganz anderen Seite zu zeigen, wie uns die Wiener gar nicht kennen. - Sagt Milinko.

Neben Vereinsobmann Milinko Ametovic-Beganovic, weitere Vereinsorgane sind: Obmann Stellvertreter Zorica Djudjic, Sekretärin Dipl. Ing. Jasmin Kojic, Sekretärin Stellvertreter Sandra Nikolic, Kassiererin Suzana Bernasek, Kassiererin Stellvertreter Sanja AmetovicWir sind derzeit auch auf der Suche nach neuen MitgliedernAnmledung für Casting an: gastarbeiter2018@hotmail.com