28.04.2017, 01:05 Uhr

Zu diesem Thema stellen wieder Favoritner Schulkinder ihre Kunsterke aus!WO?Windtenstr. 3(neben dem Wasserspielplatz,nahe Endstation Linie 1)Öffnungszeiten:9.- 18.5.2017an Schultagen8.00-12.00 und 14.00-15.30JubiläumsfeierMontag, 15.5.17 um 9 UhrMusikbeiträge der VS Laimäckergasse, des Campus Monte Laa und der Neulandschule Laaer BergTurmführungim Anschluss an die Kulturveranstaltung am 15.5.17 um ca. 19.30