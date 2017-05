62-jähriger Lenker wurde auf der Tangente reanimiert

03.05.2017, 16:08 Uhr

Ein Wiener war auf der Überholspur unterwegs, als er plötzlich einen Herz-Kreislaufstillstand erlitt. Das Fahrzeug blieb zum Glück unfallfrei stehen. Die Retter mussten den Defibrillator einsetzen, um den Mann zu reanimieren.

FAVORITEN. Großes Glück hatte ein Lenker am Mittwoch auf der A23. Gegen 13.45 Uhr erlitt der 62-Jährige in Fahrtrichtung Norden einen Herz-Kreislaufstillstand. Er blieb vor dem Absbergtunnel auf der Überholspur stehen.Andere Autofahrer schlugen sofort bei der Berufsrettung Wien Alarm. Drei Teams der Berufsrettung und des Samariterbundes und der Christophorus-Hubschrauber waren sofort zur Stelle. Der Lenker musste an Ort und Stelle reanimiert werden. Währenddessen wurde die Autobahn gesperrt. Nach mehreren Schockabgaben mit dem Defibrillator konnte der Patient für den Transport im Hubschrauber stabilisert werden. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen.

Für die Landung des Christophorus 9 wurde die Autobahn durch die Polizei in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.