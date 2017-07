Bachvolleyball World Championship 2017: Wien im Ballfieber

27.07.2017, 11:04 Uhr

Baggern, pritschen und blocken auf der Donauinsel: Alles steht im Zeichen der Beachvolleyball WM in Wien. Partyspaß, Rahmenprogramm und Sicherheitstipps: die bz hat alles notwendigen Infos.

. Zum ersten Mal kommt die die Beachvolleyball WM nach Wien. Dafür verwandelt sich die Donauinsel in ein Riesen Stadion für das zehntägige Turnier. Von 28. Juli an kämpfen 96 Teams, je 48 Damen- und Herren Doppel um den Spitzenplatz der Weltrangliste und einem Preisgeld von 600.000 USD (ca. 512.383 Euro). Doch das Gelände hält auch abseits der Sandplätze in der angrenzenden Beach Village spannendes für die Besucher bereit.

Partyspaß rundum die WM



Rahmenprogramm am Beach Village

Das ist Verboten



Aufschlag gibt es durch die Österreichischen Volleyball-Herren am Freitag, 28. Juli um 10 Uhr gegen Belgien. Zur selben Zeit kämpft das kanadische Duo um den Aufstieg gegen die Damen aus den Niederlanden. Damit fällt der Startschuss für das zehn Tage andauernde Turnier um die Weltspitze. Wer die Besten sind entscheidet sich für die Damen am Samstag, 5. August für die Herren am Sonntag, 6. August.Der Zugang ist kostenlos doch wer sich einen Sitzplatz am Central Court sichern möchte muss entweder früh aufstehen oder kann sich im Vorfeld Tickets sichern. Ab 16 Euro kommt man dann auch ohne langes warten über die Fast-Lane aufs Gelände. Wer in mehr Komfort investieren möchte kann Beach Lounge Tickets oder diverse VIP Packages erwerben. Diese beinhalten eigens vorgesehene Bereichen in denen für Verpflegung gesorgt ist. Als Zuckerl oben drauf bekommt man garantierten Zugang zu ausgewählten Partys.Apropos Party! Davon gibt es vielzählige rund um die Beachvolleyball WM.Am Donnerstag, den 27. Juli gibt das Le Meridien den Einstand. Gemeinsam mit den Stars vom Platz kann man hier bei freiem Eintritt feiern. Doch bitte nicht zu wild, denn einige der Spieler müssen am nächsten Tag fit sein für die erste Runde. Am Mittwoch, den 2. August wird zur Halbzeit am Citybeach der Strandbar Hermann abgetanzt. Zwei Djs sorgen für die musikalische Grundlage, doch Lärm ist hier keiner zu erwarten, denn die Musik kommt über Kopfhörer. Damit wird die Strandbar zu Europas größter Silent Beach Disco.Zum Finale wird der gesamte WU-Campus, von Freitag, 4. bis Sonntag, 6. August zur Partylocation umfunktioniert. Auf verschiedenen Indoor und Outdoor Floors werden Stargäste wie Conchita Wurst oder Rene Rodrigez erwartet. Zur selben Zeit legt das Partyhighlight ab: Da sticht das Swatch Beach Boat in See. Mit an Board eine Reihe von Top-Djs die für ausgelassene Feierstimmung sorgen. Bei allen Feten gilt es: Gute Laune mitnehmen und rein ins Vergnügen. Die komplette Liste der Feierlichkeiten finden sie unter www.beachnights.beachvienna.com . Dort kann man sich auch gleich die günstigeren Vorverkaufskarten sichern. Tickets gibt es ab 8 Euro.Auf den umliegenden Gelände wird auf mehreren tausend Quadratmeter täglich ab 9 Uhr ein Sport und Spaß Programm geboten. Ausgerichtet von den diversen Sponsoren gibt es jede Menge Goodies und Attraktion wie Unterwassershooting oder Flying Fox, um nur wenige zu nennen. Zahlreiche Challanges und Wettbewerbe bieten die Möglichkeit tolle Preise abzustauben. Wer sich traut bei Softdrinkhersteller Rauch in den -1 Grad kalten Eispool zu hüpfen kann sommerliche Sofortpreise einheimsen. Für Verpflegung ist natürlich auch gesorgt. Dabei kann man sich bei internationaler Küche einmal um die Welt probieren. Genaueres zum Programm gibt es unter www.vienna2017.fivb.com oder unter www.beachvienna.com Die Veranstalter verzichtet aus Sicherheitsgründen auf Pyrotechnik und andere Spezialeffekte. Für Besucher ist zu beachten, dass es auch für sie nicht gestattet ist entflammbare Effekte wie Bengalische Feuer mitzunehmen. Ebenfalls verboten sind Flaschen mit Flüssigkeiten. Scooter, Fahrräder und Rollerblades sind nicht gern gesehen am Einlass, genauso Fanmaterial wie Fahnen oder Transparente. Lärmende Geräte wie Vuvuzelas und Co. sollten auch zuhause gelassen werden, denn die kommen nicht durch den Sicherheitcheck. Die Beachvolleyball WM ist durch erwarteten Besuchermengen auch kein Ort für Haustier, deshalb die Vierbeiner bitte in der kühlen, lärmfreien Wohnung lassen. Die gesamte Hausordnung für mehr Sicherheit am Turnier finden sie hier