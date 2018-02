Der Bundespraxiskindergarten Wien 10 lädt zum Tag der offenen Tür

Am Freitag, den 16.März 2018 von 9 Uhr -16 Uhr öffnet der Praxiskindergarten 1100 Wien, Ettenreichgasse 45 c für interessierte Besucherinnen und Besucher seine Türen und bietet einzigartige Einblicke in den Kindergartenalltag eines Praxiskindergartens.

Interessierte Eltern, Kindergartenkinder und alle, die einen Praxiskindergarten schon einmal von innen sehen wollen sind herzlich willkommen, sich bei einem Rundgang im Kontakt mit Pädagoginnen des Kinderartens über das pädagogische Angebot und die Möglichkeiten einer Anmeldung Ihres Kindes zu informieren.

Für Besucherinnen und Besucher gibt es die Möglichkeit, den Alltag in einzelnen Gruppen zu beobachten, die Pädagoginnen kennenzulernen und einen ersten Eindruck des Kindergartengeschehens hautnah zu erleben.

„Aber auch für unsere kleinen Besucherinnen und Besucher werden wir an diesem Tag Einiges zu bieten haben!“ freut sich die Leiterin des Kindergartens Helga Gittenberger schon auf zahlreichen Besuch. Kinderschminken oder auch eine Bewegungsbaustelle gehören zu einigen der Highlights, die an diesem Tag geboten werden.

Die Kinder und Pädagoginnen des Praxiskindergartens Wien 10 freuen sich auf Ihren Besuch!



Rückfragehinweis:

Dr.in Renate Steinmann

Öffentlichkeitsarbeit

Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik

10, Ettenreichgasse 45c

Mail: ste@bafep10.at



Infos auch unter: www.bafep10.at