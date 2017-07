Ein Favoritner rockt Hollywood

15.07.2017, 00:00 Uhr

Michael Linus Bock vertont mit seiner Kontrabassposaune Blockbuster und Netflix-Serien. Aufgenommen werden die Meisterstücke in der Liesinger Synchron Stage.

FAVORITEN. Auf Du und Du mit Grammy-Gewinnern und Hollywood-Komponisten ist der Favoritner Musiker Michael Linus Bock. Sein Weg vom Laaerberg in den Olymp der Filmmusik war allerdings kürzer als man annimmt: Das Zauberwort heißt "Synchron Stage".Das Liesinger Aufnahmestudio wurde vor kurzem auf den neuesten Stand gebracht. Seitdem sind Hollywood-Größen von der hier produzierten Qualität begeistert. Und fix mit dabei ist der Favoritner Michael Linus Bock. Er hat sich auf die Kontrabassposaune spezialisiert.

Bis zu drei Meter lang

Neu: Comrade Detective

Er war der erste Wiener, der dieses Instrument sein Eigen nennen konnte, alle weiteren waren nur im Fundus von Orchestern zu finden. Das Besondere: Mit bis zu über drei Metern ist die Kontrabassposaune das längste Blechinstrument. Normalerweise kommt sie nur selten zum Einsatz: etwa bei Wagners Ring oder zwei Strauss-Opern.Gefragt ist das Instrument vor allem bei Filmmusik. Gemeinsam mit anderen Blechbläsern wird z. B. das Grauen vertont: "Bei der Musikeinspielung zum Film 'Die Hölle' von Oscar-Gewinner Stefan Ruzowitzky gruselte uns schon während des Spielens", so Bock. Er kann inzwischen auf zahlreiche Veröffentlichungen verweisen.Gemeinsam mit dem Komponisten von Mission Impossible spielte der Favoritner die Musik zur neuen Netflix-Serie "Comrade Detective" ein. Am 4. August startet die US-Premiere, bei der auch Kim Basinger mitspielt. Aber auch in Wien ist der Laaerberger gefragt: So ist er etwa auf der neuen Steinbäcker-CD oder auch bei der MTV-Unplugged-Session von Andreas Gabalier zu hören.Für die Produktion seiner ersten CD "Variations" konnte Bock den Grammy-Gewinner Dennis Sands dafür gewinnen, die Posaunen-Oktette zu mischen. Erhältlich ist der bei Preiser erschienene Tonträger im Fachhandel. Mehr auf www.meinbezirk.at/favoriten