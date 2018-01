Hast du es gewusst?

29.01.2018, 23:13 Uhr

Er lebte von 1799 bis 1837 und wurde in einem Duell getötet. Dieses Duell war eigentlich eine politische Intrige gegen den Dichter, der den Zaren beständig und breitenwirksam kritisiert hatte.Puschkins Gesicht lässt erahnen, dass er nicht nur europäisches Blut in den Adern hatte. Tatsächlich, sein Urgroßvater mütterlicherseits war ein junger afrikanischer Sklave, ein "Geschenk" an Peter den Großen. Dieser ungewöhnliche Herrscher hat die Talente des 9-jährigen Kindes erkannt, ihn erziehen lassen, geadelt, letztlich heiratete er eine Hofdame und wurde Vorfahre des Dichters Puschkin. So viel zur Integration.