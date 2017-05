Hauptbahnhof Wien: Betonbrocken fiel von der Decke

02.05.2017, 15:25 Uhr

Dienstag, 2. Mai, 9 Uhr bröckelten Betonteile von der Decke der S-Bahnstation Hauptbahnhof. Sie landeten auf dem Bahnsteig – und verfehlten die wartenden Öffi-Fahrer zum Teil knapp.

FAVORITEN. Gegen 9 Uhr passierte auf dem Bahnsteig 2B am Hauptbahnhof das Undenkbare: Betonbrocken fielen von der Decke. Die Fahrgäste erschraken – und blieben unverletzt.Grund dürfte laut ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger ein Stromüberschlag gewesen sein. Dieser sprengte Brocken vom Beetonbalken ab, die auf das Dach der S-Bahn und von da auf den Bahnsteig fielen. Bis zu 40 mal 50 Zentimeter Breite sollen die Brocken haben.

Pannenserien

Nach einer halben Stunde Überprüfung wurde die Strecke wieder freigegeben – und der S-Bahn-Zug zu weiteren Test eingezogen wurde. "Das war ein außergewöhnliches Ereignis, das so noch nie statt gefunden hat", so Hahslinger. Nach der Ursache werde weiterhin geforscht.Drei Jahre nach der Eröffnung des Hauptbahnhofs müssen endlich alle Baumängel beseitigt werden", fordert Nico Marchetti, Chef der Favoritner ÖVP.Er spielt damit auf eine Pannenserie ein, bei der es "bei starken Regen in den Hauptbahnhof regnet und die Heizung das Shoppingcenter im Winter teils nur auf 16-17 Grad heizen kann." Marchetti fordert ein sofortiges Handeln der ÖBB.