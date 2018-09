Klosterneuburg: "Es war Liebe auf den ersten Blick"

12.09.2018, 07:17 Uhr

Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase: Bezirksblätter starten "Liebesserie".

KLOSTERNEUBURG (bs). Können Sie sich eigentlich noch an jenen Tag erinnern, an dem Sie Ihrer "besseren Hälfte" begegnet sind? War es Liebe auf den ersten Blick? In einer sechsteiligen Liebesserie stellen die Bezirksblätter in dieser Ausgabe Paare aus der Region vor, die verraten, wie sie sich kennengelernt haben. In den folgenden Ausgaben erzählen Bezirksblatt-Leser wie das "erste Mal" war, oder verraten die besten "Sexplatzerl" und "Liebesrezepte". Und natürlich suchen wir die schönsten Liebesgeschichten (siehe "Zur Sache"): Dabei können Sie eine Flugreise nach Rom, ein Thermenwochenende oder ein Candle-Light-Dinner gewinnen (siehe Spalte links).

Menschen lieben

Magischer Moment

Liebe findet ihren Weg ...

"Willst du in der Politik erfolgreich sein, musst du die Menschen lieben", ist der wichtigste Grundsatz, den Josef Höchtl angehenden Politikern mitgibt. Menschen so zu nehmen, wie sie sind, und nach Werten zu handeln, die beiden anderen. Aber mit wem hat er im Privaten die Liebe seines Lebens gefunden? Gertraud kennt er seit seiner Zeit am Gymnasium Horn. Etliche Jahre später, als sie am Bundeskonvikt für Mädchen und er am Bundeskonvikt für Burschen war, lernten sie sich wirklich kennen – und lieben. Getraut wurden sie in der Stiftskirche Klosterneuburg am 30.5.1976 von Prälat Gebhart Koberger.Liebe auf den ersten Blick – das war es, als Tina ihren Michael Konsel das erste Mal sah. Die Tänzerin war bei WM-Qualifikationsspielen engagiert und hatte auch Tickets für den VIP-Club und die Tribüne bekommen – doch da war sie nie, Fußball war nicht ihr Sport. Nur ein einziges Mal, nach dem letzten Spiel Ende April 97, wollte sie mit ihrer Künstlergruppe im Club feiern. Als sie den Tormann sah, wusste sie sofort, dass es eine besondere Begegnung war. Ulrike Kriegler und Peter Stöger stellten die beiden einander vor. An diesen schönen Moment, in dem ein Feuerwerk in der Luft lag, das alle Anwesenden merkten, erinnert sich das Paar heute noch gerne. Nach der WM in Frankreich wurde am 03.07.98 geheiratet.... auch über 1.000 Kilometer, wie bei Markus und Kerstin Fuchs, deren Gefühle aus einer Freundschaft heraus gewachsen sind und mit einem Ring am 04.06.2016 besiegelt wurden.Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an und verraten Sie uns den Bezirk, in dem Sie wohnen. Fotos sind natürlich erwünscht.