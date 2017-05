Miteinander leben im Sonnwendviertel

11.05.2017, 10:18 Uhr

Neues Studenten-Konzept für mehr Zusammenhalt im Grätzel. Veranstaltungen, Konzerte und Filmvorführungen sollen langjährige Favoritner mit neu zugezogenen Bezirksbewohnern näher bringen.

FAVORITEN. In Wien leben viele Menschen in der Anonymität und der Nachbar ist das unbekannte Wesen, das man oft monatelang nicht sieht. Nicht so im Sonnwendviertel. Hier soll das Miteinander eine zentrale Rolle spielen, wenn es nach Marion Müller, Paula Hummer und Linus Merlin Resch geht. Die drei Studierenden der Universität für angewandte Kunst haben gemeinsam mit Gast-Studenten Viktor Földi ein Konzept entwickelt, um das gemeinsame Leben im Sonnwendviertel zu stärken."Es gibt viele junge Menschen, die in dem Grätzel leben. Da kann man eine Gemeinschaft aufbauen, bei der sich alle einbringen können", so Marion Müller.

Das Sonnwend-Jahr

Zur Sache

Geplant sind Veranstaltungen, Konzerte, Filmvorführungen und mehr, die langjährige Favoritner mit neu zugezogenen Bezirksbewohnern näher bringen sollen. So geht es gemeinsam durchs "Sonnwend-Jahr". Hier ein Überblick:• Im gesamten Grätzel soll einBewohner und Besucher den richtigen Weg weisen. Auch Informationen können so schnell und direkt an die Sonnwenviertler weiter gegeben werden.• Derwird von den Bewohnern gemeinsam betreut. Hier können Blumen genauso wie Gemüse gepflanzt werden. Bei regelmäßigen Treffs werden Fragen beantwortet, wie man Hochbeete anlegt oder Marmelade einkocht.• Das selbst geerntete Gemüse und die Süßigkeiten werden dann auch zum jährlichengebracht. Die Decken, auf die sich alle setzen, werden zuvor von den Schülern selbst gestaltet. Für Speis und Trank sorgen die Gastrobetriebe des Grätzels.• Welcher Film imgespielt wird, wählen die Bewohner via Facebook. Der Open-Air-Event ist gratis.• Dasist eine Plattform für alle Musiker aus dem Grätzel: Vom Liedermacher bis zum DJ können sich die Bewohner hier mit ihrem Stil präsentieren. Die Gastronomie kommt aus dem Viertel.• Bei dermessen einander je zwei Familien. Auf dem Programm stehen etwa Sackhüpfen oder Tauziehen. Natürlich wird das ganze zu einem großen, gemeinsamen Fest.• Dasist als Highlight für ganz Favoriten angelegt: Musik, Tanzworkshops, Kinderprogramm und mehr wird im ganzen Grätzel gefeiert. Die Gastronomie kommt von Foodtrucks aus dem Viertel und den ansässigen Gastro-Betrieben.was Sie von der Idee der Studenten halten. Soll das "Sonnwend-Jahr" umgesetzt werden? Schicken Sie ein Mail an favoriten.red@bezirkszeitung.at oder Leserbriefe an die bz-Favoriten, Weyringergasse 35/3, 1040 Wien