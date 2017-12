25.12.2017, 00:01 Uhr

P.S. Ein Wunsch an die Bezirkszeitung

Zu Weihnachten darf man auch unbescheidene Wünsche formulieren.

Liebe Bezirkszeitung!

Ich schreibe ziemlich schnell meine Beiträge. Genau so schnell funktioniert das Hochladen der Bildchen. Und dann muss ich mit dem Captcha beweisen, dass ich ein lebendiger Mensch bin und kein Automat. Gut so. - Aber warum muss ich 3-4-5 Captchas hintereinander machen, wo doch schon beim 1.Mal klar war, dass ich ein Mensch bin, sonst hätte das Captcha nicht sein O.K. gegeben. Irgendwann beim 5.Mal ist dann die Zeit aus, und ich muss das Ganze von vorne anfangen. So dauert das Captcha-Dings viel länger als das Verfassen und Hochladen, und eigentlich vergeht einem die Lust, denn ich könnte meine Zeit sinnvoller verwenden als auf den Bildschirm starren.

Ich wünsche mir bitte, dass 1x Captcha genügt. Bin ich unbescheiden?

