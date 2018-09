Sonnwendviertel im Gespräch mit dem Bezirkschef

09.09.2018, 10:00 Uhr

Im September 2018 finden die SonnwendViertelTage statt: Es gibt Infos und mehr unter dem Motto "Mach dich schlau und sei dabei!" über das neuen Grätzel in Favoriten.

FAVORITEN. Marcus Franz ist seit September 2017 Bezirksvorsteher in Favoriten. Gemeinsam mit Stadträtin Kathrin Gaal eröffnet er am 14. September 2018 um 14 Uhr die SonnwendViertelTage. Abschließend plaudert er „Im Gespräch mit…“ um 16 Uhr mit den Besuchen.“Das neue Sonnenwindviertel in Favoriten ist so groß wie die Josefstadt", weiß Marcus Franz. "Hier entstehen rund 20.000 Arbeitsplätze und Wohnungen für 13.000 neue Favoritnerinnen und Favoritner.“

Mach dich schlau und sei dabei!

Die SonnwendViertelTage der Gebietsbetreuung Stadterneuerung laden am 14. und 15. September 2018 Bewohner und Interessierte ein, den neuen Stadtteil kennenzulernen und sich direkt vor Ort über das Grätzel und das GB*Stadtteilmanagement zu informieren, auszutauschen und nicht zuletzt, Nachbarn und solche, die es werden wollen, kennen zu lernen. Die SonnwendViertelTage bieten ein abwechslungsreiches Programm – organisiert und durchgeführt vom GB*-Team und zahlreichen KooperationspartnerInnen.Freitag, 14.9.2018, 13-18 UhrSamstag, 15.9.2018, 10-17 Uhr10., im SonnwendviertelCheck-In: Tanzstudio primOrama (Sissy Löwinger-Weg 7)Mehr Infos unter www.gbstern.at/sonnwendviertel Das ganze Programm finden Sie hier