Sonnwendviertel im Gespräch über Baugruppen

10.09.2018, 00:00 Uhr

Im September 2018 finden die SonnwendViertelTage statt: Es gibt Infos und mehr unter dem Motto "Mach dich schlau und sei dabei!" über das neuen Grätzel in Favoriten.

FAVORITEN. Martina Handler und Elisabeth Holzinger sind Teil des Gemeinschaftswohnprojekts Gleis 21, das sich das Motto „Miteinander Weichen stellen“ gegeben hat.Im Erdgeschoß des Holzbaus werden ein Lokal und ein Veranstaltungsraum dem Grätzel für vielfältige Nutzungen zur Verfügung stehen.Bei den SonnwendViertelTagen lädt die Baugruppe Gleis 21 am Samstag, den 15. September 2018, um 10 Uhr zu einem Frühstück im Park ein.

Baugruppen für ein Miteinander



Mach dich schlau und sei dabei!

"Ich habe viele Jahre als Regionalentwicklerin gearbeitet und da bot sich mit der Baugruppe Gleis 21 nicht nur die willkommene Gelegenheit mit jüngeren und älteren Menschen zusammen zu wohnen, sondern auch in unserem Veranstaltungsraum ein vielfältiges Kulturangebot fürs Grätzel zu gestalten", so Elisabeth Holzinger. "Ich hoffe, wir können mit unserem Projekt einen Beitrag zur Entwicklung des Stadtteils leisten.""Ich freue mich sehr auf das Zusammenleben in unserem neu entstehenden Stadtviertel", so Martina Handler. "Natürlich auch auf das gemeinsame Gestalten eines guten Miteinanders im Sonnwendviertel. Mit dem Frühstück im Park wollen wir eine Gelegenheit schaffen, mit unseren zukünftigen Nachbarn – im Grätzel und auch darüber hinaus – ins Gespräch zu kommen.Die SonnwendViertelTage der Gebietsbetreuung Stadterneuerung laden am 14. und 15. September 2018 Bewohner und Interessierte ein, den neuen Stadtteil kennenzulernen und sich direkt vor Ort über das Grätzel und das GB*Stadtteilmanagement zu informieren, auszutauschen und nicht zuletzt, Nachbarn und solche, die es werden wollen, kennen zu lernen. Die SonnwendViertelTage bieten ein abwechslungsreiches Programm – organisiert und durchgeführt vom GB*-Team und zahlreichen KooperationspartnerInnen.Freitag, 14.9.2018, 13-18 UhrSamstag, 15.9.2018, 10-17 Uhr10., im SonnwendviertelCheck-In: Tanzstudio primOrama (Sissy Löwinger-Weg 7)Mehr Infos unter www.gbstern.at/sonnwendviertel Das ganze Programm finden Sie hier