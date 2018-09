Sonnwendviertel im Gespräch über den Sonnwendgarten

08.09.2018, 21:00 Uhr

Im September 2018 finden die SonnwendViertelTage statt: Es gibt Infos und mehr unter dem Motto "Mach dich schlau und sei dabei!" über das neuen Grätzel in Favoriten.

Die Statements der Gärtner



FAVORITEN. Der Sonnwendgarten im Helmut-Zilk-Park ist Treffpunkt für Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels. Mehr über den Garten erfahren Interessierte bei den SonnwendViertelTagen: am Samstag, 15. September 2018 laden die Gärtner ab 13 Uhr in den „Offenen Nachbarschaftsgarten“ ein.ist Vorsitzender des Vereins Sonnwendgarten und seit Entstehung des Gartens mit dabei.

Mach dich schlau und sei dabei!

"Wir wollen die Stadt grüner machen und den GärtnerInnen und den ParkbesucherInnen des Helmut-Zilk-Parks Freude an der Beschäftigung mit Pflanzen vermitteln", so Harald Kicker. "Durch das gemeinsame Garteln kommen neu zugezogene SonnwendviertlerInnen mit Alt-FavoritnerInnenn zusammen, Fremde mit WienerInnen – so entstehen neue Bekanntschaften und Freundschaften."ist Profi-Fotografin und Kommunikationswissenschaftlerin. Die begeisterte Gärtnerin im Sonnwendgartin ist Gründerin der Facebook-Gruppe „Sonnwendviertler_innen“."Herrlich ist's bei uns im Sonnwendgarten! Alles blüht und gedeiht ganz prachtvoll – und wie frisch das alles schmeckt ... Eine wahre Freude!"packt gerne im Sonnwendgarten mit an und hat Spaß am gemeinsamen Garteln.„Echtes Garteln die ganze Saison lang! Ein Traum ist wahr geworden bei uns im Sonnwendgarten. Volle Ernte schon fast wie Profis und jederzeit hilfreicher Einsatz für den und/oder die anderen.“Die SonnwendViertelTage der Gebietsbetreuung Stadterneuerung laden am 14. und 15. September 2018 Bewohner und Interessierte ein, den neuen Stadtteil kennenzulernen und sich direkt vor Ort über das Grätzel und das GB*Stadtteilmanagement zu informieren, auszutauschen und nicht zuletzt, Nachbarn und solche, die es werden wollen, kennen zu lernen. Die SonnwendViertelTage bieten ein abwechslungsreiches Programm – organisiert und durchgeführt vom GB*-Team und zahlreichen KooperationspartnerInnen.SonnwendViertelTageFreitag, 14.9.2018, 13-18 UhrSamstag, 15.9.2018, 10-17 Uhr10., im SonnwendviertelCheck-In: Tanzstudio primOrama (Sissy Löwinger-Weg 7)Mehr Infos unter www.gbstern.at/sonnwendviertel Das ganze Programm finden Sie hier