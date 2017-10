Team HUNDE.GLÜCK für ein HUNDEFREUNDLICHES WIEN: Befragung in der Hundezone LÖWYGRUBE

09.10.2017, 21:38 Uhr

Einig waren sich alle über das Problem der Nutzung der Hundezone durch Nicht-Hundehalter. So picknicken hier immer wieder Familien, Schulklassen und Kindergärten, was natürlich die Hunde anlockt und dann zu Konflikten führt. Auch Radfahrer, Fußballspieler und Jogger sorgen für Spannungen, dazu kommen Camper, die ihren Mist in der Hundezone hinterlassen. Zur Lösung all dieser Ärgernisse wurde die Aufstellung von Tafeln mit mehrsprachigen Hinweisen, dass dieser Bereich eine Hundezone und kein Spiel-, Fußball- oder Picknick-Platz sei, sowie die verstärkte Durchführung von Kontrollen vorgeschlagen. Eine weitere Anregung war, dass in Schulklassen und Kindergärten darüber informiert wird, was Hundeauslaufzonen genau sind und wie ein friedvolles Miteinander zwischen Hunden und Menschen möglich wäre.In Bezug auf die Ausstattung wurden mehr Frischwasserstellen gewünscht, da die Hundezone mit über 220.000m² über eine sehr große Fläche verfügt. Da allen Nutzern die Sauberkeit in der Hundezone ein sehr großes Anliegen ist, sollen zusätzlich aufgestellte Mistkübel zu deren Reinhaltung beitragen.Zudem klagen vor allem die aus Simmering mit dem Auto ankommenden Hundehalter über die Einführung des Parkpickerls im 10. Bezirk und regen übereinstimmend eine Kurzparkzone in der Umgebung an.Die Hundebesitzer dürfen sich auf Verbesserungen in der Hundezone Löwygrube freuen, denn das Team HUNDE.GLÜCK und Nationalrat Dr. Harald Troch werden sich für die Umsetzung der Wünsche einsetzen.Mehr Informationen unter:www.hundefreundliches.wien