Wie man im Bademantel kostenlos in die Therme Wien kommt

02.05.2018, 11:50 Uhr

Die Therme Wien lädt am Mittwoch, 2. Mai, zum "1. Wiener Bademanteltag". Wer ab 16 Uhr im Bademantel an der Kassa steht, darf gratis in die Therme.

FAVORITEN. "Life is better in a Bademantel", behauptet die Therme Wien. Das Leben ist jedenfalls schon eine Spur besser, wenn man im Wiener Wellnesstempel keinen Eintritt bezahlt. Ob sich der Bademantel darüber hinaus als Alltagskleidungsstück eignet, ist eine ganz andere Frage.Am Mittwoch, 2. Mai, lädt die Therme Wien jedenfalls zum "1. Wiener Bademanteltag" . Was das heißt? Wer ab 16 Uhr bereits bei der Kassa im Bademantel auftaucht, der bezahlt an diesem Tag keinen Eintritt. Jeder Teilnehmer erhält einen Gutschein, der bei der Kassa abzugeben ist. Pro Person wird nur ein gratis Eintritt ausgegeben. Gebadet werden darf wie üblich bis 22 Uhr – Badeschluss ist um 21.40 Uhr.

Achtung: Sollte die maximale Besucherzahl (2.200 Thermengäste) erreicht sein, kann es zu Wartezeiten kommen. Der Eintritt kann seitens der Therme Wien nicht garantiert werden.