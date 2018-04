Wien-Favoriten: Ein Problemlöser in Uniform

20.04.2018, 16:38 Uhr

Grätzelpolizist Manuel Seelhofer: Gespräche und Beratung rund um den Wienerberg.



3.000 Nachbarn

FAVORITEN. Zur Polizei ist Manuel Seelhofer zufällig gekommen: Nach dem Militärdienst bewarb er sich und wurde aufgenommen. Eine Entscheidung, die er seitdem nicht bereut hat.Im Vorjahr meldete sich der 32-Jährige als Grätzelpolizist. Seitdem ist er täglich zu Fuß in seinem Rayon unterwegs, das eine große Bandbreite abdeckt: von der "dörflich" gestalteten Otto-Probst-Siedlung über das Naturgebiet Wienerberg bis zum großstädtischen Karl-Wrba-Hof.In diesem Gemeindebaukomplex leben rund 3.000 Menschen, also fast zwei Prozent der Favoritner Bevölkerung. Dass es hier immer wieder zu Problemen unter den Nachbarn kommt, liegt auf der Hand. Die meisten haben mit Lärm zu tun, weiß Seelhofer. Vor allem das Spannungsfeld Jung und Alt verursacht dem Problemlöser in Uniform Arbeit. Seelhofer versucht, die Konflikte durch Gespräche zu lösen. Auch die Teams der Wohnpartner und des Jugendzentrums arbeiten mit dem Grätzelpolizisten zusammen. So werden etwa Familienfeste und Infoveranstaltungen organisiert, um die Nachbarn näher zusammenzubringen.

Polizist zum Angreifen

Auch in der Otto-Probst-Siedlung arbeitet er mit dem Jugendzentrum zusammen. Regelmäßig steht er für Fragen zur Verfügung. Er besucht auch immer wieder die Geschäftsleute und berät in Sachen Sicherheit."Am schönsten ist es, wenn die Menschen sich freuen, einen Polizisten zu sehen", erzählt Seelhofer. Die Favoritner kommen inzwischen auf ihn zu und sprechen ihn an, um ihre Sorgen und Ängste mitzuteilen."Teilweise warten Einzelne schon darauf, dass ich vorbeikomme", so der Grätzelpolizist. Gerade diesen Bereich, der für die Polizeiarbeit neu ist, erledigt der 32-Jährige mit Begeisterung. Er nimmt sich mehr Zeit, um sich um die Anliegen der Menschen kümmern zu können. Die erledigt er dann auch, selbst wenn es sich nicht um Polizeiarbeit im eigentlichen Sinn handelt, sondern etwa um eine fehlende Beleuchtung oder einen lärmenden Nachbarn.