Wien-Favoriten: Räume gemeinsam nutzen

07.09.2018, 23:36 Uhr

Dieselgasse: Selbstständige können sich einen Arbeitsplatz teilen - oder einen Hobbyraum. Der Raumteile ist eine gute alte Idee im neuen Gewand!

FAVORITEN. "48 Prozent der Selbstständigen haben auch einen fixen Job als Angestellter", weiß Mirjam Mieschendahl. Diese Menschen müssen oft zu Hause arbeiten, weil sie sich keine Miete für ein Büro oder eine Werkstatt teilen können.Mieschendahl springt hier helfend ein und vermittelt Raum, der zum Teilen da ist. Einfach erklärt: Wer nur Montag und Mittwoch den Platz braucht, kann ihn mit jemandem teilen, der ihn an den anderen Wochentagen benötigt.

Schildermaler und Filme

Im Erdgeschoß in der Dieselgasse 1-3 wird derzeit der Raumteiler auf 600 Quadratmetern ausgebaut. "Noch ist Platz für Macherinnen und Macher, die sich hier einnisten wollen", so Mieschendahl. Nutzen kann man Büros, Studios für Foto und Film sowie Atelierplätze. Auch ein Gesundheitscluster kann hier entstehen. Natürlich können sich auch Menschen einmieten, die Platz für ihr Hobby brauchen – etwa ein Schildermaler.Für die neuen Mieter gibt es auch Gemeinschaftsräume wie etwa eine Küche, eine Ess-Ecke oder einen Konferenzraum. Die Nutzung muss mit den anderen abgesprochen werden.Gestartet wird am 1. Oktober. Die monatlichen Kosten bewegen sich um 125 bis zu 250 Euro. Infos gibt es unter mirjam@imgraetzl.at