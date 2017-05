Wohnen mitten in der Natur

12.05.2017, 14:10 Uhr

Coca-Cola-Gründe: Leben mit Tieren, Biotop, grünen Fassaden und Sumpf kann man in der Biotope City. Startschuss für die Bauten an der Triester Straße erfolgt im Sommer 2017, die Fertigstellung ist für 2019 geplant.

FAVORITEN. An der Triesterstraße stand das Coca-Cola-Werk. Hier wurden die Flaschen abgefüllt und ganz Wien und Umgebung beliefert. Nach der Absiedlung entstehen hier nun ab Sommer 2017 rund 900 Wohnungen.Der neue Stadtteil "Biotope City" geht zurück auf eine Idee des im Dezember 2016 verstorbenen Stararchitekten Harry Glück. Er wollte seinen Erfolg des glücklichen Wohnens in Alt-Erlaa in Favoriten modernisieren und auffrischen.

Grätzel als Forschungsobjekt

Zur Sache

Die Zukunft der Biotope City

Grundidee des neuen Grätzels ist es, die Stadt nicht als Gegenpol zur Natur darzustellen, sondern als eine spezifische Form der Natur. Erreicht wird dies etwa durch die Begrünung der Fassaden und Dächer sowie der freien Flächen zwischen den Bauten. Bäume und Sträucher dienen hier so zur Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung. Ein angenehmes Klima entsteht so im ganzen Grätzel. Und es wird auch ein Lebensraum geschaffen für Insekten und Vögel – sie finden in der Biotope City eine eigene Nische, die sie bewohnen."In der Biotope City wird das Erholungsgebiet Wienerberg thematisch aufgegriffen und eine hohe Wohnqualität geboten", so Wohnbaustadtrat Michael Ludwig. Es werden rund 18.000 Quadratmeter für die Grünflächen reserviert – eine Fläche von rund zweieinhalb Fußballfeldern. Diese wird aber nicht nur als kultiviertes Grün gestaltet: Ein Biotop und ein Sumpfbereich sollen hier ebenfalls Platz finden.Entsprechend dem Konzept wird der neue Stadtteil zwar Tiefgaragen haben, auf der Oberfläche jedoch autofrei gestaltet werden.Die hier geplanten Begrünungsmaßnahmen wurden in Wien zwar bereits einzeln durchgeführt, in der Biotope City sind sie jedoch erstmals gemeinsam geplant. So dient dieses Grätzel dem Klima- und Energiefonds auch als Forschungsprojekt.Für die Mieter gibt es auch zahlreiche Annehmlichkeiten wie etwa ein Schwimmbad, Waschküchen, Kinderwagen- und Fahrradräume oder eine Kinderspielecke. Fertigstellung ist 2019 geplant.zeigt eine Ausstellung in der Gebietsbetreuung Favoriten in der Quellenstraße 149 im Innenhof. Bis 2. Juni können sich Interessierte bei freiem Eintritt über den neue Stadtteil informieren. Geöffnet ist Montag, Dienstag 9–12 und 13–17 Uhr, Donnerstag 13–19 Uhr und Freitag 9–12 Uhr.