Zwei Schwerverletzte nach Bagger-Unfällen in Döbling und Favoriten

12.05.2017, 09:06 Uhr

Am Donnerstag kam es zu zwei Bagger-Unfällen in Wien, wobei zwei Arbeiter schwer verletzt wurden. Einer musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

FAVORITEN/DÖBLING. Gegen 10.30 Uhr dürfte ein Bagger einen Arbeiter in Döbling überrollt haben. Die Berufsrettung und der Arbeitersamariterbund waren mit Rettungsteams vor Ort um den 49-jährigen Patienten zu versorgen. Der Arbeiter wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er erlitt Knochenbrüche und starke Blutungen durch Abschürfung der Haut im Beinbereich. Er wurde ins Spital gebracht.Der zweite Arbeitsunfall ereignete sich gegen 15.00 Uhr. In Favoriten ist ein Baggerfahrer etwa zwei Meter in eine Baugrube gestürzt. Die Berufsrettung Wien war mit mehreren Rettungsteams bei der Baustelle im Einsatz. Der verletzte Arbeiter wollte sich durch einen Sprung in Sicherheit bringen. Beim Absprung verletzte er sich am Sicherheitsbügel. Die Teams der Berufsrettung Wien versorgten den schwer verletzten Patienten – er erlitt starke Prellungen am ganzen Körper – vor Ort notfallmedizinisch und bereiteten ihn für einen schonenden Transport mit dem Rettungshubschrauber vor. Der 41-Jährige wurde zur weiteren Abklärung ins Spital geflogen.