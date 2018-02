03.02.2018, 00:25 Uhr

So einfach könnte es sein.Ich wünsche mir, dass "Gutmensch" zu sein keine Beschimpfung ist, sondern normal. Wo sind wir denn, wenn wir uns für Hilfbereitschaft und Solidarität entschuldigen müssen.Anbei Bilder vom heutigen Lichtermeer am Heldenplatz in memoriam Ute Bock.