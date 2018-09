3. Centropa Trophy Wien

10.09.2018, 19:12 Uhr

UHC Admira Landhaus – Krim Mercator Ljubljana 15 – 31 (5-17)

Vasas SC Budapest – HK Banik Most 24 – 27 (11-10)

Ferencvaros TC Budapest – Akademia Ruch Chorzow 35 – 14 (17-8)

Krim Mercator Ljubljana - HK Banik Most 24 – 13 (11-6)

Ariosto Ferrara - Ferencvaros TC Budapest 24 – 31 (6-18)

Vasas SC Budapest - UHC Admira Landhaus 34 – 23 (16-9)

Akademia Ruch Chorzow - Hypo Niederösterreich 16 – 35 (4-19)

UHC Admira Landhaus - HK Banik Most 15 – 28 (7-18)

Akademia Ruch Chorzow - Ariosto Ferrara 21 – 34 (9-17)

Krim Mercator Ljubljana - Vasas SC Budapest 33 – 24 (19-14)

Hypo Niederösterreich - Ferencvaros TC Budapest 25 – 27 (13-12)

Vasas SC Budapest - Akademia Ruch Chorzow 34 – 23 (16-15)

Ariosto Ferrara - UHC Admira Landhaus 31 – 33 (16-17)

Krim Mercator Ljubljana - Hypo Niederösterreich 26 – 31 (10-13)

Ferencvaros TC Budapest - HK Banik Most 25 – 26 (12-15)

Akademia Ruch Chorzow - Ariosto Ferrara 16 – 33 (10-21)

UHC Admira Landhaus - Vasas SC Budapest 40 – 36 (17-15)

Krim Mercator Ljubljana - Ferencvaros TC Budapest 33 – 34 (17-20)

Hypo Niederösterreich - HK Banik Most 27 – 26 (22-22, 12-6) on penaltys

Als Turnierdirektor möchte ich besonders die Fairness aller Beteiligten hervorheben und mich sowohl bei den Coaches als auch bei den Schiedsrichtern für ihren Beitrag dazu bedanken. Ebenso gilt der Dank auch der Tischbesatzung, die die Mammutaufgabe von 20 Spielen in drei Tagen großartig gelöst hat und allen Mitarbeitern des Stabes und den Hallenwarten.Mit Hilfe aller unserer Unterstützer, seien es Firmen, Privatpersonen oder auch die politischen Funktionäre werden wir im nächsten Jahr alles daransetzen, das großartige Turnier dieses Jahres nochmals zu übertreffen. Möglicherweise wird dann auch die peinliche Ignoranz durch die Medien und die Handballverbände endlich überwunden werden können.Danke an alle und auf Wiedersehen 2019Dr. Wolfgang Pollany, MScTurnierdirektorThe third edition of this tournament dedicated to female teams U20 and younger is done and history. And it came out to be a good piece of history, a history of success. This time we hosted 8 teams from 6 nations and three referee couples coming from Slovakia on short notice and making the event a 7-nations-tournament. With the support of the city of Vienna and the local district of Favoriten we made the Kurt Kucera hall a real stronghold of handball for three days. We had quite a number of high quality games with the participating teams rectifying their sounding names. And after all we had a climax in the extremely thrilling final match that was decided in the second round of the penalty shoot-out only.As the director of the tournament I want to underline the spirit of fair play and sportsmanship in all the matches and express my thanks to all the coaches and the referees who contributed the most to this fact. Also I owe a big hand to the table team solving the gigantic mission of noting 20 matches in less than three days in great style; a big hand to all the staff and the attendants of the sports hall.With the help of all our supporters, may it be companies, private people or political persons we will do the utmost to surpass the great tournament of this year. Let us cross fingers that in this case the embarrassing neglecting and ignorance by the big media and the handball federations we will achieve to overcome.Thank you all and see you in 2019Dr. Wolfgang Pollany, MScTournament directorIm Eröffnungsspiel fanden die Wienerinnen vor allem in der ersten Halbzeit kein Mittel gegen die körperlich überlegenen Sloweninnen, die so auch zu einer Reihe von Gegenstoßtoren kamen. In der zweiten Halbzeit begnügten sie sich dann, das Spiel sicher zu kontrollieren.Dass die Neulinge aus Tschechien die Vorjahresdritten schlugen, war die erste kleine Überraschung des Turniers. Auch dieses Spiel war über fast 40 Minuten völlig ausgeglichen (18-19), dann konnte sich Most ein wenig absetzen und diesen Vorsprung über die Zeit bringen.Die Vorjahrssiegerinnen zeigten keine Gnade mit dem jungen Team aus Polen und dominierten das gesamte Spiel deutlich. Die jungen Polinnen gaben aber niemals auf und kämpften tapfer bis zum Schluss.Gewarnt durch den ersten Auftritt der Tschechinnen spielte der Vorjahresfinalist vor allem in der Abwehr sehr konzentriert und völlig kompromisslos, sodass sich eine einseitige Partie entwickelte, bei der die Hälfte der Tore der Verliererinnen nur aus Penaltys zu Stande kamen.Wie schon im ersten Spiel war FTC auch diesmal von Anfang an extrem fokussiert und konsequent. Dadurch war auch dieses Spiel in der ersten Halbzeit einseitig. Nach dem Wechsel kam bei FTC der gesamte Kader zum Einsatz, wodurch Ferrara das Spiel ausgeglichen gestalten konnte und den Rückstand sogar noch deutlich reduzierte. Cecilia Porini erzielte das einzige Direkttor einer Torhüterin des gesamten Turniers.Nach 10 ausgeglichenen Minuten riss der Faden bei Admira und das Spiel war zur Halbzeit praktisch entschieden. Die zweite Hälfte verlief annähernd ausgeglichen, der Ausgang stand nie in Frage.Chorzow war von Anfang an gegen die bewegliche und kompakte Abwehr von Hypo chancenlos wie der Halbzeitstand beweist. Nach dem Wechsel experimentierte Hypo ein wenig und schonte auch Startspielerinnen, daher war diese Spielhälfte wesentlich ausgeglichener.Wie schon gegen Vasas war Admira in der Offensive überfordert, weil das Tempo viel zu niedrig war.Most konnte sich mit gutem Abwehr- und Tempospiel deutlich absetzen und sich damit vom Schock gegen Krim erholen. Wie in einem Turnier üblich, verlief auch hier die zweite Halbzeit ausgeglichen.Chorzow begann sehr gut und hielt für 10 Minuten das Spiel unentschieden. Dann schaltete Ferrara einen Gang höher und entschied das Spiel noch vor der Halbzeit. Auch nach dem Wechsel ließen sie nicht locker und obwohl Chorzow sich deutlich verbesserte, vergrößerten sie den Vorsprung kontinuierlich bis zum Schluss.Auch im dritten Gruppenspiel agierte Krim sehr konzentriert und ließ über die gesamte Spielzeit keinen Zweifel am Endergebnis zu. Vasas kämpfte zwar verbissen um die Chance für ein Halbfinale, konnte aber nie wirklich gefährlich werden.Das letzte Spiel der Vorrunde entschied über den Gruppensieg in der Gruppe B und es wurde zum besten Spiel des gesamten Turniers. Schnell, attraktiv und mit guten Leistungen aller Spielerinnen. Die beiden Mannschaften lagen bis 10 Minuten vor Schluss gleichauf, dann konnte sich FTC innerhalb von vier Minuten um 5 Tore absetzen. Hypo kam nochmals zurück, doch letztendlich nicht mehr ganz heran.Das erste Kreuzspiel bescherte uns den Schock des Turniers, weil die polnische Spielerin MALYSKA (# 19) nach einem Durchbruchsversuch heftig zu Boden ging und liegen blieb. Da die Situation extrem gefährlich einzuschätzen war, wurde ein Notarztwagen gerufen. Glücklicher Weise erholte sich die Spielerin und konnte auf eigenen Beinen zum Abtransport zur Beobachtung gehen. Das Spiel war somit für eine halbe Stunde unterbrochen und wurde dann fortgesetzt. Chorzow hielt bis zur Pause völlig ebenbürtig mit und fiel nur durch einen ganz schlechten Start in die zweite Halbzeit entscheidend zurück. In den letzten 20 Minuten machte sich dann allerdings der Kräfteverfall der jungen Mannschaft deutlich bemerkbar, verschärft auch durch den Verlust einer sehr effizienten Rückraumspielerin.Ein flottes und unterhaltsames Spiel auf Augenhöhe. Ferrara begann stark und führte nach 15 Minuten mit drei Toren. Mit einem 8-2 Lauf drehte Admira das Spiel binnen 10 Minuten, konnte aber nur ein Tor in die Pause retten. Nach dem Wechsel hatte Admira den besseren Start und führte bis Minute 40 mit 3 Toren. Innerhalb von 4 Minuten drehte nun Ferrara das Spiel und ging mit 2 in Führung, fand sich aber wieder 7 Minuten später mit 2 Toren im Rückstand, den sie aber auf 1 verringern konnten. Ein Doppelschlag von Admira in den letzten zwei Minuten ergab schließlich den Endstand.Von diesem Spiel wurde viel erwartet und es begann auch vielversprechend mit einem 5-5 nach 13 Minuten. Bei diesem Stand fiel allerdings eine Vorentscheidung, da die Spielerin GOMILAR (#6) von Krim nach einem Foul im Gegenstoß eine völlig klare rote Karte erhielt. Damit fehlte Krim die einzige Linkshänderin im Rückraum, was nicht mehr kompensiert werden konnte. Im Verlauf der zweiten Halbzeit handelte sich Krim so einen Rückstand von bis zu 8 Toren ein, den eine Schlussoffensive nur mehr ein wenig verschönern konnte.FTC startete mit zweiter Aufstellung, wovon vor allem Linksaußen STRISKOVA (#9) profitierte, die innerhalb von 13 Minuten 6 Tore erzielte und so einen Zwischenstand von 11-3 ermöglichte. Der Torhüterwechsel und weitere Umstellungen ließen FTC bis zur Pause auf 3 Tore herankommen. Allerdings verschliefen die Ungarinnen auch den Wiederbeginn und waren nach 10 Minuten wieder mit 7 Toren im Rückstand (14-21). Und dieses Defizit konnten sie nicht mehr gut machen, sie lagen bis 2 Minuten vor Schluss mit 3 Toren zurück und schafften den Ausgleich nicht mehr. Damit gelang Most auch gegen die zweite ungarische Mannschaft eine Überraschung, die allerdings noch größer war als die erste.Das fünfte Spiel in drei Tagen war deutlich zu viel für das junge Team aus Polen und die älteren und viel routinierteren Mädchen aus Italien begannen mit einem Lauf auf 7-1 und spielten diese Überlegenheit aus bis zum Ende, obwohl sie ihre beste Linkshänderin im Rückraum in diesem Spiel gar nicht zum Einsatz brachten.In einem ausgeglichenen Spiel konnte sich Admira nach einigen Führungswechseln in der letzten Minute vor der Pause ein wenig absetzen. Sie kamen auch besser aus der Pause und lagen in Halbzeit zwei immer voran, auch wenn Vasas immer wieder auf ein Tor herankam. Wie schon im Kreuzspiel konnte auch in diesem Spiel HART (#15) nicht unter Kontrolle gebracht werden und war mit insgesamt 18 Toren (!!!) die Schlüsselspielerin für den in den letzten fünf Minuten klarer gestalteten Überraschungssieg.In dieser Neuauflage des Vorjahresfinales setzte sich FTC auch auf Grund des größeren Kaders – bei Krim hatte das Turnier seine Spuren mit Ausfällen hinterlassen - knapp durch, auch wenn mehrere Spieler geschont wurden. Dass es letztlich so knapp wurde, hatte den Grund in zwei unmittelbar hintereinander vergebenen Penaltys Mitte der zweiten Spielhälfte, was Krim wieder zurück ins Spiel brachte. So kam es letztendlich zu einem hauchdünnen Erfolg der Vorjahressiegerinnen in einem rasanten Spiel auf sehr gutem Niveau.Zwei Neulinge standen im Finale, beide etwas überraschend, wobei Most die größere Überraschung darstellte. Hypo hatte aus den Fehlern von FTC im Kreuzspiel die Lehren gezogen, neutralisierte die Flügel von Most zunächst sehr gut und war ihrerseits durch schnelle Flügeltore ab Mitte der ersten Halbzeit klar spielbestimmend. Most startete jedoch anfangs der zweiten Halbzeit ein grandioses Comeback mit einem 7-0 Lauf, diesmal angeführt von Rechtsaußen SVIHNOSOVA (#17), worauf sich für die letzten 20 Minuten ein offener Schlagabtausch mit mehrfachen Führungswechseln entwickelte. In der turbulenten Endphase vergab Most den Sieg durch einen Wechselfehler, der die Aberkennung eines Tores brachte und einen vergebenen Strafwurf, sodass Hypo in der letzten Minute noch zum Ausgleich kam. Im dramatischen Penaltywerfen vergab die erste Tschechin, doch die letzte Werferin von Hypo konnte den Sieg noch nicht fixieren und vergab ebenfalls. Damit war ein direkter Shootout notwendig geworden, in dem die sechste Spielerin für Hypo zunächst traf und die sechste Tschechin scheiterte. Ein großartiges Turnier hatte in einem sensationellen Finale ein würdiges Ende gefunden.Hypo NiederösterreichHK Banik MostFerencvaros TC BudapestKrim Mercator LjubljanaUHC Admira LandhausVasas SC BudapestAriosto FerraraAkademia Ruch Chorzow