Lokalversorgung am Wienerberg

26.04.2017, 16:08 Uhr

Und das Leben ist nicht leicht für die rewischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Billorum, Merkurium, Lidlanum und Kleinsparum liegen...... so oder so ähnlich könnte die Geschichte beginnen. Damit sie nicht endet, sollten wir alle unseren Greisler/Fleischer/Gemüsehändler unseres Vertrauens finden und von ihm unsere Waren mit lokalem Bezug und persönlicher Herkunftsgarantie beziehen.