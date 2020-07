Nunmehr finden wieder die regelmäßigen Clubhocks der Motorradgruppe des Pensionistenverbandes (PVÖ) Vorarlberg in der Rankweiler „Werkstatt“ statt. Beim lang ersehnten ersten Treffen hatten sich PVÖ-Biker jede Menge zu erzählen, sah man sich doch einige Zeit nicht mehr. So tat es auch dann gut, als sich die Pensi-Biker zu einem vergnüglichen Plausch trafen, um die ersten Touren gemeinsam zu planen. Der Start des Tourenprogramm erfolgt bei guter Witterung am Dienstag, 28. Juli um 9 Uhr. Interessierte sind herzlich willkommen und können sich bei PVÖ-Motorradreferent Willy Orsingher unter 0664/4417984 oder willy.orsingher@vol.at melden.