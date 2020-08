Nach langer Corona-Auszeit, fand endlich wieder erste Halbtagesausflug des Pensionistenverbandes (PVÖ) Mäder zur Basilika Maria Bildstein statt. Die Anfahrt über Wolfurt – Rickenbach mit dem Bus der Firma Grass präsentierte sich in einem herrlichen Berg- Panorama. Frau Bauer von der Pfarre Maria Bildstein führte durch die neue Basilika. Sie erzählte sehr Interessantes über die zwei Marien- Erscheinungen und wie der Bau der Wallfahrtskirche zustande kam. Ebenso sprachen wir über die sehr umstrittenen Umbauarbeiten. Nach einem kurzen Innehalten in der Kirche steuerten fast alle PVÖ-Mitglieder gleich auf die Terrasse des Gasthauses KREUZ zu. Es wurde noch ein gemütlicher Nachmittag, bei Eis und kühlen Getränken, natürlich wurden auch Torten und andere Schmankerln serviert. Am späteren Nachmittag traten wir nach gemütlichem Beisammensein die Heimreise an.