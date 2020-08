Zu einer tollen, von PVÖ-Radreferent Siegmar Böhler organisierten Radreise, brachen kürzlich Mitglieder des Pensionistenverbandes (PVÖ) Vorarlberg auf. Dabei standen 3 intensive und erlebnisreiche Radtage auf dem Programm und am Abend Geselligkeit und Gemeinschaft. Die erste Ausfahrt von Trunkelsberg bis zum Hotel in Weissenhorn betrug 70 Kilometer. Dabei wurden die Orte Babenhausen, Günz, Roggenburg, mit Besichtigung der Klosterkirche mit Kräutergarten, durchquert. Am nächsten Tag ging es in der ersten Phase zum Radlertreff nach Theodorsberg und von dort aus über Autenried retour über rund 80 Kilometer. Bei der dritten Radroute nach Günzburg, fuhren die motivierten PVÖ-Radler den Donauradweg entlang bis nach Donauwörth. Weil alle die sportlichen Tage genossen, wurde bei der Rückfahrt am vierten Tag extra noch der Illerradweg gefahren. Herzlichen Dank für die beste Organisation und professionelle Betreuung durch das Radteam des Pensionistenverbandes (PVÖ).