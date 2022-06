Nach Schönenbach gelangt man aus dem ganzen Land ganz leicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Klimaticket-Gruppe des Pensionistenverbandes (PVÖ) Vorarlberg, die sich seit der Gründung im heurigen Frühjahr „PÖffis“ nennen, nutzten kürzlich das schöne Wetter für einen weiteren Ausflug. Mit dem Landbus ging es von Bregenz in den Bregenzerwald. Die Vorsäßsiedlung Schönenbach bietet jede Menge Gelegenheiten sich die Füße zu vertreten und frische Waldluft einzuatmen. Da Bewegung bekanntlich hungrig macht wurde im Jagdgasthaus Egender zu Mittag gegessen. Als nächstes Ziel wartete Bezau auf die PÖffis. Schaufensterbummel, shoppen, Kaffee und Kuchen oder Eisbecher im Restaurant Katrina genießen: so lässt sich‘s im PVÖ Vorarlberg leben. Herzlichen Dank an PÖffis-Chef Walter Metzler für die Organisation. Interessierte können sich gerne beim PVÖ Vorarlberg unter 05574/45995 oder vorarlberg@pvoe.at melden, werden in die Mail- oder WhatsApp-PÖffis-Liste aufgenommen und erhalten regelmäßige Infos zu den PÖffis-Ausflügen.