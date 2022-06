In der Schokoladenmanufaktur Fenkart in Hohenems wird aus Edelkakao Schokolade gemacht. Beim Vortrag von Herrn Fenkart erfuhren die Mitglieder des Pensionistenverbandes (PVÖ) Feldkirch interessantes über die Erzeugung von Schokolade. Nach einem geschichtlichen Abriss wurde uns erklärt, dass die Qualität schon bei der Auswahl der Kakaobohnen beginnt. Von der Ernte, der Fermentierung der Trocknung und dem Transport ist es wichtig die einzelnen Schritte sehr gewissenhaft durchzuführen um eine gute Qualität zu erreichen.

Er erklärte auch die einzelnen Abläufe der Verarbeitung im Betrieb bis zur fertigen Schokolade. Gerne wurde den Ausführungen über die Arbeitsschritte vom Rohkakao bis zur gefüllten Schokolade, Praline, Schokoladendragee, Schoko-Osterhase und Schoko-Nikolaus gelauscht. Dazu gab es verschiedene Schokolade Kostproben und der dazu kredenzte Wein harmonierte vorzüglich mit den süßen Köstlichkeiten.

Bei der anschließenden Nachbesprechung im Schlosskaffee Fenkart wurde nicht nur über das gerade erfahrene geredet. Wir unterhielten uns bei Kuchen und Kaffee sehr gut. Nicht fehlen durfte vor der Heimfahrt ein Gang durch den Laden damit man auch daheim was zum Naschen hat.