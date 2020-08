Jetzt war es endlich soweit: Ich löste meinen Gutschein ein und wir genossen ein paar Tage in Tirol. Das Bio Wellnesshotel Holzleiten ist auf dem Mieminger Plateau. Ein sehr schönes, gepflegtes Hotel mit schönen Zimmer, nettes, freundliches Personal, sehr gutes Frühstücksbuffet und eine ausgezeichnete Küche.

Da wir nicht nur Sonnenschein hatten sondern auch Regenwetter schauten wir uns auch Hall in Tirol und Innsbruck an. Ein besonderes Erlebnis war die Highline 179 (die längste Fußgängerhängebrücke der Welt), die Wanderung auf den Höllkopf und den Blindsee.

Sonnenschein ist köstlich, Regen erfrischt, Wind kräftigt, Schnee erheitert. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur verschiedene Arten von gutem.

(John Ruskin)