Der Mallestiger Mittagskogel liegt in den Karawanken an der österreichisch-slowenischen Grenze. Da wir schon sehr zeitig unterwegs waren, gab es auch sehr schöne Momente als die ersten Sonnenstrahlen sich durch die Nebel zeigten. Leider hat sich der Nebel nicht verzogen und am Gipfel blieb uns der Blick ins Tal verwehrt. Ausgangspunkt ist der Parkplatz beim Gasthaus Baumgartnerhof. Von dort geht es zuerst steil hinauf in den Wald. Dann geht es in Serpetinen weiter hinauf. Frisches Wasser aus der Quelle gibt es unterwegs auch.

Von der Mitzl-Moitzl-Hütte geht es weiter hinauf auf den Sattel zwischen Schwarzkogel und Mallestiger Mittagskogel direkt an der Staatsgrenze. Von dort ist es nicht mehr weit zum Gipfel. Die letzten Meter sind etwas ausgesetzt.