Bei einem Spaziergang in Millstatt sah ich einige Skulpturen. Im Stift Millstatt im Innenhof steht eine sehr alte Linde. An der Seepromenade gibt es einen Heilkräutergarten.

KUNSTradln in Millstatt ist eine internationale jährliche Kunstausstellung in Millstatt am Millstättersee. Hier zeigen einige Künstler ihre Werke.

Hier ein paar Eindrücke: