35. Kunsthandwerksmarkt in Ossiach

Bereits zum 35. Mal ging von Donnerstag bis Sonntag Österreichs größter Kunsthandwerksmarkt in Ossiach über die Bühne, mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz. Außerdem waren die Abstände zwischen den Kunsthandwerksmarktständen größer wie bisher gewohnt, so dass das Areal des Marktes heuer bis an den See heranreichte. Organisator Jean Luc Lenoble hatte sich wieder 120 Kollegen aus sieben europäischen Ländern eingeladen.